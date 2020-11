18-11-2020, 112Groningen.nl & Openbaar Ministerie (OM)

Vier miljoen erfenis verduisterd: OM eist in hoger beroep tot 36 maanden celstraf

Groningen - Als bewindvoerder van een erfenis vier miljoen euro verduisteren. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) zijn twee mannen daarvoor verantwoordelijk.

Daarom heeft de aanklager in hoger beroep, de advocaat-generaal (AG), gevangenisstraffen van 36 en 12 maanden, waarvan 6 voorwaardelijk, geëist. De hoogste straf tegen een 58-jarige man uit Roden, de andere tegen een 42-jarige man uit Midwolda. Ook moeten de mannen volgens de AG de vier miljoen euro terugbetalen aan het slachtoffer.









Bewindvoerder over 16,6 miljoen euro

Verdachten waren bewindvoerder van een nalatenschap van 16,6 miljoen euro. Dit bedrag had een 12-jarige jongen geërfd van zijn vader. Deze erfenis moest volgens de vader gematigd defensief worden belegd, totdat zijn zoon 25-jaar zou worden.





Volgens het OM is tussen oktober 2007 en juli 2008 vier miljoen euro opgegaan aan de schulden van een investeringsbedrijf, waarvan de man uit Roden directeur was. Het geld werd onder het mom van een lening doorgesluisd naar het bedrijf. Zo konden schuldeisers, vaak beleggers in vastgoed, betaald worden. Uiteindelijk ging het bedrijf failliet.









"Verdachten hebben op een flagrante wijze hun taak als bewindvoerder overschreden".









Flagrant

De rechtbank veroordeelde beide mannen tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf. De 58-jarige man kreeg een straf van 24 maanden, de 42-jarige verdachte 18 maanden. De mannen gingen in hoger beroep.





In deze zaak spreekt de advocaat-generaal van een zeer ernstige vorm van fraude: “Verdachten hebben op een flagrante wijze hun taak als bewindvoerder overschreden. Dit door het geld van een 12-jarig kind zonder enige onderliggende overeenkomst of zekerheid naar een investeringsbedrijf over te maken. Een bedrijf waarin ze zelf belangen hadden”.





Het gerechtshof in Zwolle doet op 2 december uitspraak.