18-11-2020, 112Groningen.nl & Politie Groningen West

Grote hoeveelheid harddrugs aangetroffen tijdens algemene voertuigcontrole

Groningen - De politie heeft afgelopen nacht een grote hoeveelheid harddrugs aangetroffen bij de bestuurder van een personenauto. Agenten wilden de personensauto, die gehuurd werd van een verhuurbedrijf, controleren waarop men een stopteken gaf.

Tijdens de controle roken politieagenten een cannabisgeur in het voertuig. Daarop werd het voertuig door de politie doorzocht en werden de inzittenden van het voertuig gefouilleerd. Tijdens de fouillering werd bij de bestuurder een hoeveelheid pillen aangetroffen waarvan het vermoeden was dat dit harddrugs betrof.





Na het aantreffen van de hoeveelheid pillen is de bestuurder door politieagenten aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Bij de insluitingsfouillering, (een uitgebreidere fouillering voordat een verdachte wordt ingesloten), werd er in de onderbroek van de verdachte nog een grote hoeveelheid harddrugs aangetroffen.





Alle aangetroffen harddrugs werd door de politie in beslag genomen. De verdachte werd woensdag door de recherche gehoord over deze zaak. De politie heeft de zaak nog in onderzoek.