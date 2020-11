18-11-2020, 112Groningen.nl & Politie Groningen

Getuigenoproep: Bestuurder zwarte stationwagen verlaat plaats ongeval in Oosterpark

Groningen - Op woensdag 11 november omstreeks 18:00 uur heeft er op de E. Thomassen à Thuessinklaan in de Oosterparkwijk een aanrijding plaatsgevonden.

Bij het verkeersongeval heeft een automobilist een scooterrijder aangereden. Het ging om een zwarte personenauto die een bezorgscooter had aangereden. Na het ongeval is de bestuurder van de personenauto doorgereden. De bestuurder reed de Vrydemalaan op in de richting van het DOT.





De politie is inmiddels een onderzoek gestart naar de bestuurder die na het ongeval is doorgereden. Het betreft een zwarte stationwagen waar de politie naar opzoek is.





Heeft u iets gezien of gehoord? Of heeft u informatie dat mogelijk van belang kan zijn in het onderzoek? Dan komt de politie graag met u in contact. U kunt de politie bereiken via het telefoonnummer 0900-8844. Blijft u liever anoniem dan kunt u de informatie doorgeven via Meld Misdaad Anoniem via het telefoonnummer 0800-7000.