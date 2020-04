17-04-2020, Via brandweer Groningen

Oude doos: Zeer grote brand Vismarkt Groningen (11-05-1939)

Groningen - Bij `De oude doos` keren we regelmatig terug in de tijd. Op 11-05-1939, was er een grote brand bij warenhuis T.A.N.T.E op de Vismarkt in Groningen.