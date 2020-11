19-11-2020, Marc Dol - 112Groningen

Auto in sloot na botsing op kruispunt

Gasselternijveenschemond - Bij een verkeersongeval op de kruising van de W.I.C. van Veelenweg met de Tweede Dwarsdiep in Gasselterijveenschemond is donderdagochtend een auto in een sloot beland.

De brandweer van Stadskanaal werd opgeroepen om hulp te verlenen op een locatie in Stadskanaal. Terwijl de brandweer onderweg was kregen zij het bericht dat het ongeval in Gasselternijveenschemond was gebeurd. Door een onbekende oorzaak zijn op het kruispunt twee auto's tegen elkaar gebotst. Meerdere ambulances kwamen ter plaatse om eventuele gewonden te verzorgen. Het is onbekend hoeveel mensen naar een ziekenhuis zijn overgebracht. De verkeersongevallenanalyse doet onderzoek naar het ongeval.