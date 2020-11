19-11-2020, Redactie & Dvhn.nl Bron

Opnieuw ongeval met een hoogwerker

Appingedam - Bij werkzaamheden aan een windmolen bij een boerderij aan het Eemskanaal ZZ in Appingedam is donderdagochtend een hoogwerker omgevallen. Meldt het Dvhn.nl

Daarbij is de werknemer die zich in het bakje van de hoogwerker bevond in een sloot terechtgekomen.

Het slachtoffer is door de brandweer uit de sloot gehaald. De man raakte gewond en ging naar het UMCG.

Update: Ook woensdag ging het mis toen een hoogwerker omviel doordat 1 wiel in een plantvak wegzakte, dit bij het Zernike complex. De man raakte zwaargewond daarbij.